شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا حنان كمال.. الموت يُغيب الصحفية صاحبة «كتاب المشاهدة» بعد صراع مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيّب الموت الصحفية والشاعرة حنان كمال، اليوم الجمعة، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

عملت الراحلة في أكثر من صحيفة ومواقع وفضائيات عربية، وخلال السنوات الماضية خاضت مواجهة قوية مع مرض سرطان الثدي، والذي كانت تصفه بقولها: «أحتضن عدوا داخل جسدي».

وقد صدر لها ديوان شعري بعنوان «كتاب المشاهدة»، العام الماضي 2018، حاولت من خلال قصائده التعبير عما مرت به خلال معاناتها مع المرض.