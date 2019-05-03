انت الان تتابع الخرباوي: رئيس المخابرات البريطانية هو مرشد الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ثروت الخرباوي
قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، إن مخاوف جماعة الإخوان ليست من الحصار الاقتصادى، لكن من الحصار الإعلامى، أن تعلق كلمة الإرهابية بهم. وأضاف الخرباوى، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، على فضائية «صدى البلد»: «لا بد أن يكون هناك تفاهما بين المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية، لأن حظر جماعة الإخوان فى أمريكا سيعقبه حظر فى بريطانيا، وحظرها فى بريطانيا سيعقبه حظر فى أمريكا». وبشأن تأخر بريطانيا فى اتخاذ قرار حظر الإخوان، قال: «بسبب العلاقة القوية بينهما، سواء علاقة المنشأ أو الرعاية، فهى الأم الرسمية للجماعة».
وتابع: «سبق وسألنى أحدهم من هو مرشد الإخوان؟، قلت هو رئيس المخابرات البريطانية، فهو الذى يقوم بالدور الرئيسى لمرشد الإخوان، ويوجه الجماعة إلى ما يريد».وأكد الخرباوى: «عندما دُعى إبراهيم منير "نائب المرشد العام للإخوان" للقاء مع مجلس اللوردات البريطانى، وعندما تحدث معهم عن أفكار تتعلق بجماعة الإخوان،
وتابع: «سبق وسألنى أحدهم من هو مرشد الإخوان؟، قلت هو رئيس المخابرات البريطانية، فهو الذى يقوم بالدور الرئيسى لمرشد الإخوان، ويوجه الجماعة إلى ما يريد».
وأكد الخرباوى: «عندما دُعى إبراهيم منير "نائب المرشد العام للإخوان" للقاء مع مجلس اللوردات البريطانى، وعندما تحدث معهم عن أفكار تتعلق بجماعة الإخوان، إذا به يقول أشياء غريبة مثل موافقة جماعة الإخوان أن يكون فى المجتمع مثلية جنسية وزواج المثليين، فيصل والرخص إلى هذه الدرجة، وحدث ذلك بتوجيه من المخابرات البريطانية»، مضيفا: «فى عام 2005 أرسل أحد قادة التنظيم الدولى خطابا إلى مستر بيج اللى هو خيرت الشاطر، بيقوله المخابرات الأمريكية راضية عما تفعلون، إلا أنها تريد منكم توضيح موقفكم من المرأة والأقباط ومن رفضكم للعمليات الدموية».
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