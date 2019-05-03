انت الان تتابع توفيق عكاشة: أجهز كتابًا جديدًا هؤلاء هم أبطاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توفيق عكاشة

كشف الإعلامى توفيق عكاشة عن أبطال كتابه الجديد، الذى يعكف على تجهيزه. وقال عكاشة، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «أنا بعمل كتاب عن محمد على باشا، والشهيد البطل محمد أنور السادات، والرئيس عبد الفتاح السيسى، باسم "عرفنا هؤلاء"»، موضحا: «تعرضت سريعا إلى أوجه تشابه فى ظروف تولوا فيها حكم البلاد». وأضاف: «فى عهد أنور السادات كانت هناك حالة حرب فى المنطقة بين مصر وإسرائيل، وفى عهد محمد على باشا كانت الدولة العثمانية مهلهلة وحركات فى شبه الجزيرة العربية وفى جنوب وغرب مصر».

وتابع عكاشة: «فى الوقت الذى كان يتولى فيه محمد على باشا حكم البلاد، كانت أوضاع المنطقة مشابهة للأوضاع الحالية، والرئيس أنور السادات تولى فى أوضاع كان هناك خلافات، لم يكن هناك رؤية عربية مشتركة أو اتحاد عربى، بعد أن نزعت الثقة أو زعزعت الثقة بعد هزيمة 67، وأيضا بعد وجود فكر كان موجودا لدى مصر فى

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