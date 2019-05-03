عكاشة: ضابط الشرطة المصري يعمل بقوة 3 ضباط في العالم

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توفيق عكاشة

أكد الإعلامى توفيق عكاشة أن ضابط الشرطة المصرى يعمل بقوة 3 ضباط فى أى بلد فى العالم. وقال عكاشة، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «إحنا عندنا ضابط الشرطة فى مصر بيشتغل بقوة 3 ضباط فى أى دولة فى العالم، وفرد الشرطة عندنا فى مصر بيشتغل بقوة 3 أفراد شرطة أو بوليس فى أى دولة فى العالم». وكشف عكاشة عن السبب وراء ما قال، موضحا: «إمكانيات الأجهزة عندنا أقل، لازم نعترف، فبيتحمل الفرد أو العنصر البشرى عبئا يعوض بيه الأجهزة الأقل».

وأضاف: «يعنى على سبيل المثال فى كل دول العالم المتقدم ودول العالم الأول، الأمريكان وأوروبا كل الشوارع مجهزة بكاميرات تحت أعين البوليس، أنت معندكش فى مصر كل المحافظات كدا.. عندنا جزء لكن فيه مدن مفيهاش وكل دا بيتحمله رجل الشرطة فى مصر».وأكد عكاشة: «ضابط المباحث فى مصر بيشتغل قد 4 ضباط مباحث فى