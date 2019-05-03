انت الان تتابع عكاشة: ضابط الشرطة المصري يعمل بقوة 3 ضباط في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
توفيق عكاشة
أكد الإعلامى توفيق عكاشة أن ضابط الشرطة المصرى يعمل بقوة 3 ضباط فى أى بلد فى العالم. وقال عكاشة، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مصر اليوم»، الذى يقدمه عبر فضائية «الحياة»: «إحنا عندنا ضابط الشرطة فى مصر بيشتغل بقوة 3 ضباط فى أى دولة فى العالم، وفرد الشرطة عندنا فى مصر بيشتغل بقوة 3 أفراد شرطة أو بوليس فى أى دولة فى العالم». وكشف عكاشة عن السبب وراء ما قال، موضحا: «إمكانيات الأجهزة عندنا أقل، لازم نعترف، فبيتحمل الفرد أو العنصر البشرى عبئا يعوض بيه الأجهزة الأقل».
وأضاف: «يعنى على سبيل المثال فى كل دول العالم المتقدم ودول العالم الأول، الأمريكان وأوروبا كل الشوارع مجهزة بكاميرات تحت أعين البوليس، أنت معندكش فى مصر كل المحافظات كدا.. عندنا جزء لكن فيه مدن مفيهاش وكل دا بيتحمله رجل الشرطة فى مصر».وأكد عكاشة: «ضابط المباحث فى مصر بيشتغل قد 4 ضباط مباحث فى
وأضاف: «يعنى على سبيل المثال فى كل دول العالم المتقدم ودول العالم الأول، الأمريكان وأوروبا كل الشوارع مجهزة بكاميرات تحت أعين البوليس، أنت معندكش فى مصر كل المحافظات كدا.. عندنا جزء لكن فيه مدن مفيهاش وكل دا بيتحمله رجل الشرطة فى مصر».
وأكد عكاشة: «ضابط المباحث فى مصر بيشتغل قد 4 ضباط مباحث فى أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا أو فرنسا».
وتابع: «ضابط الشرطة بيقعد فى بيته ساعتين غير النوم، يعنى اليوم 24 ساعة، بينام 6 ساعات، وبياكل فى بيته ساعتين، يبقى قعدته فى البيت 8 ساعات، وبرة البيت 16 ساعة»، مضيفا: «أنا بيتهيألى إن ضابط الشرطة بيتوه فى أسماء ولاده، بينساهم عشان مبيقعدش معاهم.. فأنا بدعى لزوجات ضباط الشرطة إن ربنا يديهم الصحة والقوة ويعلموا أن الأم مدرسة وأنهن يقمن بدور وطنى».
اقرأ أيضا: عكاشة: اللي يدخل البرلمان بـ«بلوفر» مبيحترمش الشعب
كانت هذه تفاصيل خبر عكاشة: ضابط الشرطة المصري يعمل بقوة 3 ضباط في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.