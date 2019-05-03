انت الان تتابع الأرصاد: الحرارة تقل 7 درجات الجمعة «تمتعوا بالعطلة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطقس في مصر

تشهد جميع أنحاء الجمهورية، غدا الجمعة، انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة، يبلغ نحو 7 درجات؛ إذ تصل العظمى في القاهرة 30 درجة، وذلك بحسب الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. وأعلن شاهين، في تصريحات صحفية أن الموجة الحارة تنتهي اليوم، الخميس، ليبدأ بعدها طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، كما تتكاثر السحب يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تمتد إلى القاهرة.

وأوضح أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال يومي الجمعة والسبت، إذ سيسود طقس ربيعي ممتع يسمح للمواطنين بقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين

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