شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 7 مناطق بالإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق غربي المحافظة، من الساعة الحادية عشر مساء السبت وحتى السابعة صباح الأحد.
وأفاد بيان صادر عن الشركة، الجمعة، بأنه سوف يتم قطع المياه عن مناطق «العجمى، البيطاش، الهانوفيل، 6 أكتوبر، أبويوسف، الدخيلة، الكيلو 21»، وذلك لمدة 9 ساعات.
وأرجعت الشركة سبب قطع المياه للبدء في أعمال إصلاح خط مياه قطر 700 مم بطريق«الإسكندرية – مطروح» الساحلي، بعد رافع مياه الدخيلة. وناشدت الشركة، المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة إصلاح الخط لحين عودة المياه.
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