شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: استطلاع هلال رمضان الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الدار سوف تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية يوم الأحد المقبل الموافق 5 مايو الجاري من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وذكرت الدار - في بيان اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن يقام احتفال رسمي في هذا اليوم لاستطلاع هلال رمضان، ويلقي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.

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