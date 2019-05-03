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الإعلان عن دفعة جديدة من المزارعين المضارين بسبب الحرب على الإرهاب

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في شمال سيناء عن أسماء دفعة جديدة من أسماء أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم برفح بسبب الحرب على الإرهاب.

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وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة في شمال سيناء، أنه تم الاعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدا لصرف التعويض المالى لكل منهم، مشيرا إلى أن القائمة المعلنة تضمنت عدد ٧٠ مزارعًا من الذين أضيرت مزروعاتهم في منطقتي ساحل البحر والمطلة في رفح، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف.

وأضاف مطر، أنه سيتم احتساب التعويض بواقع 100 شجرة عن الفدان الواحد كحد أقصى، على أن يتم تقديم التظلمات إلى اللجنة المختصة بديوان عام المديرية خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأى تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.

وأشار إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والجوافة والموالح وغيرها، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.

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