رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الأعمال المصري اللبناني، بحضور الوفد الوزاري المصري، وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة في كل من مصر ولبنان.

وجرى - خلال الاجتماع - بحث مجموعة من الملفات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار، وما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار في كل من البلدين.

وشملت الموضوعات محل البحث والمناقشات مسألة الازدواج الضريبي والعمل على إلغائها، وتسهيل تسجيل المصانع اللبنانية في مصر، والاتفاق على التعاون في مجال صناعة الدواء، وبحث التعاون المشترك بين مصر ولبنان في مجالات العمل والاستثمار المختلفة داخل بلدان القارة الأفريقية، وغيرها من الموضوعات.​