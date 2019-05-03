رئيس الوزراء يؤكد لـ"عون" مساندة مصر لاستقرار لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على دعم ومساندة لبنان وتدعيم استقراره في مواجهة كافة التحديات في ضوء العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الوزراء اليوم الجمعة، من داخل قصر بعبدا الرئاسي عقب جلسة مباحثات عقدها مع الرئيس اللبناني ميشال عون تناولت العلاقات بين البلدين.

وقال مدبولي، إنه نقل إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيده على دعم مصر الكامل ومساندتها للبنان في كافة المجالات، وحرصها على استقراره وازدهاره.

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وأشار مدبولي إلى أن جلسة المباحثات - التي ضمت الوفد الوزاري المصري – تطرقت إلى العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشديد في كافة الآراء والمواقف السياسية، لافتا إلى أن الرئيس اللبناني طلب نقل التحية والتقدير والاعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن المباحثات تطرقت كذلك إلى نتائج الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى لبنان، وأهم الموضوعات التي جرى بحثها حتى الآن بين حكومتي البلدين، خاصة في ضوء الاجتماع المقرر إجراؤه مساء اليوم للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والذي سيشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات وقطاعات الاتصالات والطاقة والقوى العاملة، كما ستشارك مصر في المناقصات التي ستطرحها لبنان لدعم مجالات الطاقة.

ولفت إلى استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة إلى لبنان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومنها الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية على استعداد للمساهمة في الجوانب التنفيذية للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بقطاع الكهرباء في لبنان.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي في ختام المباحثات مع الرئيس اللبناني، بتدوين كلمة والتوقيع في السجل الذهبي لرئاسة الجمهورية، على نحو يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.