الإفتاء: استطلاع هلال رمضان الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الدار سوف تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1440 هجرية يوم الأحد المقبل، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وذكرت الدار - في بيان اليوم الجمعة- أنه من المقرر أن يقام احتفال رسمي في هذا اليوم لاستطلاع هلال رمضان، ويلقي الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.

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