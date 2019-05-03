ضبط 2 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصنع غير مرخص بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة مصنعا غير مرخص لإنتاج وتعبئة "سناكس" والعصائر بمركز العياط.
وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أن "أحمد. م" 48 سنة، صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج المقرمشات (سناكس) بالعياط يستخدم مستلزمات إنتاج مغشوشة غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المصنع وأمكن ضبط المتحرى عنه وعُثر على 500 كيس بلاستيك كبير الحجم معبأ سناكس مدون عليه "الألماني"، 300 كرتونة معبأ عصائر (هالة)، 70 كرتونة (سناكس سوبر تنجو).
بلغ إجمالي المضبوطات 66 ألفا و680 كيس سناكس وعبوة عصائر بإجمالي وزن 2 طن و42 كيلو جراما سناكس وعصائر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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