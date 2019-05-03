ضبط 33 متهما بالاتجار في المخدرات و4 قطع أسلحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 33 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1030 جرام حشيش، 2160 قرصا مخدرا، 50 جرام شادو و54 جرام هيروين.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 4 متهمين، عُثر بحوزتهم على 3 بنادق خرطوش بامب أكشن عيار 12مم وطبنجة عيار 9مم.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.