أخبار مصر | اليوم.. مصطفى مدبولي يلتقي الرئيس اللبناني ونبيه بري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مصطفى مدبولي يلتقي الرئيس اللبناني ونبيه بري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، الرئيس اللبناني، العماد ميشيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في ثاني أيام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء، صلاة الجمعة، بأحد المساجد الكبرى بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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ويشهد رئيسا وزراء كلا البلدين، التوقيع على مذكرات التفاهم بين البلدين، ومحضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمله فى زيارته للبنان أمس الخميس، بوصوله إلى مقر الحكومة اللبنانية ببيروت، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية، من جانب رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، الذى كان على رأس مستقبلى مدبولى بمقر الحكومة، وتم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، واستعراض حرس الشرف.