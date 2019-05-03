شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة راعي الكنيسة اللاتينية بالسويس في حادث انقلاب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي راعي الكنيسة اللاتينية في السويس مصرعه إثر انقلاب سيارته بطريق صحراوي بالنطاق الجغرافي لمحافظة السويس، الخميس.

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كان اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي بالسويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد انقلاب سيارة ملاكي في حادث مروري، وأسفرت عن إصابة جبرائيل حنا الله بخيت عبدالملاك، 51 سنه، وشهرته الأب جبريل ملاك ويعمل راعي الكنيسة اللاتينية في السويس «الآباء الفرنسيسكان»، وفور نقله للمستشفى توفي متأثرا بإصابته.

وذكرت مصادر مطلعه أن الأب جبريل ملاك، مقيم بالإسماعيلية منطقة عرايشية مصر التابعة لقسم ثان الإسماعيلية، ويحضر من محافظته إلى السويس لمتابعة الكنيسة ومدرسة الفرنسيسكان، كما تبين أنه كان يقود سيارته الملاكي عندما وقع الحادث نتيجة انقلاب السيارة بالطريق الصحراوي السريع.

ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مشرحة السويس لأداء الصلاة عليه في الكنيسة، صباح اليوم الجمعة، بمحل إقامته بالإسماعيلية.