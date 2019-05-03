«الوطنية للتدريب» توقع اتفاقية مع مركز جنيف للسياسات الأمنية

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جانب من توقيع الاتفاقية
وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب مذكرة تفاهم بينها وبين مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، أول من أمس في مقر المركز بجنيف. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الأكاديمية الوطنية لدعم الشراكات مع كبرى المؤسسات الدولية لنقل وتبادل الخبرات المختلفة لبناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر القيادية في مختلف المجالات. ويهدف مركز جينيف للسياسات الأمنية الذي أنشئ عام 1995 في سويسرا ويضم في عضويته 52 دولة منبرًا للحوار الدبلوماسي، إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الدولي.
ويعتمد المركز السويسري في استراتيجيته، التعليم التطبيقي وإمكانيات الحوار وتحليل السياسات والبحوث،ويدرب المركز الأجيال القادمة من صناع السياسات والقرارات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالسلام والأمن الدوليين.أما الأكاديمية الوطنية للتدريب،
ويعتمد المركز السويسري في استراتيجيته، التعليم التطبيقي وإمكانيات الحوار وتحليل السياسات والبحوث،
ويدرب المركز الأجيال القادمة من صناع السياسات والقرارات في الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية، وكذلك القطاع الخاص في المجالات ذات الصلة بالسلام والأمن الدوليين.
أما الأكاديمية الوطنية للتدريب، فأنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
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