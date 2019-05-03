شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الجمعة.. الأخبار المتوقعة 3 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يلتقي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، نظيره اللبناني سعد الحريري في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة، حيث سيوقعان على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين.
يشارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عزالدين أبوستيت، في حفل ختام فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الـ 86 مساء، حيث من المقرر أن يكرم الوزير العارضين والمشاركين في المعرض بمنحهم شهادات وكؤوس التميز لأصحاب الأجنحة المتميزة، وذلك بالصالون التثقيفي بالمعرض.
يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته لمحافظة المنيا، مسجد (الرحمن) بقرية أولاد عمر بالروضة مركز ملوي، يعقبه لقاء مع عدد من الأئمة والخطباء وقيادات مديرية الأوقاف.
يشهد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب في نسخته السادسة، بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.
تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار (الإعلام من أجل الديمقراطية: الصحافة والانتخابات في زمن التضليل الإعلامي) حيث يركز الاحتفال على التحديات التي يواجهها الإعلام في فترات الانتخابات، ودور الإعلام في المساعدة على إرساء السلام والمصالحة.
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