صحف القاهرة.. توجيهات السيسي بالنهوض بالتعليم والصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

سلطت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على تشديدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصحة جهود الدولة للنهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة بهدف دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أبرزت الصحف جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس مع نظيره اللبناني سعد الحريري، وتأكيد رئيس الوزراء خلال كلمة بمنتدى الاقتصاد العربي في بيروت، أن الحكومة المصرية تسعى إلى الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية.

واهتمت الصحف - كذلك - بالأوامر التي أصدرها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بقيام القوات المسلحة بإعداد نصف مليون حصة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن في القرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع المحافظات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبرز في الصحف أيضا أن مجلس النواب سيعقد غدا جلسة عاجلة لنظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

وعربيا، تابعت الصحف آخر تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد المجلس العسكري الانتقالي هناك على تمسكه بحماية الثورة، وفي فلسطين ركزت الصحف على قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى فجر أمس، بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بخمسة صواريخ.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة، بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي طالب بالتنسيق المتكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة للاستمرار في التنفيذ الفعال للمبادرات والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في المجال الصحي، كمبادرتي إنهاء قوائم الانتظار والقضاء علي فيروس (سي)‬، في ضوء أثرهما المباشر على المواطنين من خلال علاج الحالات الإنسانية الحرجة، وكذلك تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه أيضا بأن تراعي جهود تطوير المنظومة التعليمية متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وأن يتم دمج هذه المتغيرات العالمية، التي تتم بإيقاع سريع، في المنظومة التعليمية بمصر وفي المناهج الجامعية من خلال إدخال تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وأهمية تطوير المناهج بجميع عناصرها؛ بما يتناسب مع احتياجات القرن الحادي والعشرين في الوظائف الجديدة.

ونقلت صحيفة (الأخبار) عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات التعاون بين الوزارتين لتنفيذ المبادرة القومية للقضاء علي فيروس (‬سي)، لضمان استيعاب المسح الشامل لفيروس (‬سي) لطلاب الجامعات، وكذا للعاملين بالمستشفيات الجامعية ومرضي الأقسام الداخلية بها.. كما تم عرض جهود التنسيق القائم بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية في إطار تنفيذ مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار، حيث تمت الإشارة إلى قيام تلك المستشفيات بإجراء حوالي 39 ألف عملية من إجمالي التدخلات الجراحية التي تم الانتهاء منها حتي الآن علي مستوي الجمهورية في إطار المبادرة.

أما صحيفة (الجمهورية) ذكرت أن الاجتماع تناول - على جانب آخر - جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث عرض وزير التعليم العالي آخر مستجدات خطة الوزارة لتطوير الجامعات والمراكز البحثية المصرية وكذا الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأهلية والخاصة في مختلف انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة خلال 2019 تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، وأانها ستكون جامعات ذكية تقدم تخصصات علمية جديدة.

وفي سياق آخر، تابعت الصحف وقائع جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس مع نظيره اللبناني سعد الحريري، بحضور أعضاء الوفدين ، ضم الوفد المصرى وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى ، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة ، والاتصالات، والتجارة والصناعة ، وسفير مصر فى لبنان.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن مدبولي نقل تحيات الرئيس السيسى للحريري وحكومة وشعب لبنان الشقيق، مؤكداً دعم القيادة السياسية لتعزيز وتطوير التعاون الثنائى بين مصر ولبنان ، ووجه التهنئة للحريري على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وتمنيات مصر بالتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وتناقلت الصحف الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أمس في ‬منتدى الاقتصاد العربي، بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن مدبولي أكد أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن مصر بدأت بالفعل تجني بعض الثمار والنتائج الايجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، جاء أهمها في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5،3% خلال العام المالي (17/2018)، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12،7% في نفس العام كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12،8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14،9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلي 44 مليار دولار في فبرايرفبراير الماضي لتُغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

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ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي، ولذا تسعي الحكومة المصرية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية؛ بما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد، وهناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية.

وفي سياق مختلف، أوردت صحيفة (الأهرام) أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام القوات المسلحة بإعداد وتجهيز نصف مليون حصة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق المسئولية.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، يرافقه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر والرئيس الجديد للبنك الدولي يتفقدون /الأحد/ مجمع الطاقة الشمسية الأكبر بالعالم في (بنبان)، الفائز بجائزة البنك الدولي للاطلاع على تجربة مصر استثمار الطاقات النظيفة وجذب الاستثمارات العالمية والتيسيرات الممنوحة للشركات العالمية الراغبة في إقامة مشروعاتها في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروعات التي دخلت الخدمة في بنبان ارتفع إلى 22 مشروعا منها 19 مشروعا تم ربطها بالشبكة القومية بطاقة 930 ميجاوات بعد تكثيف العمل خلال الأشهر الماضية وجار استكمال التركيبات للمشروعات المتبقية لتكون جميع المشروعات في الخدمة بالكامل منتصف العام الحالي واستثمارات تبلغ ملياري دولار.

برلمانيا، نشرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس النواب سيعقد غدا جلسة عاجلة لنظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين القول إن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ.

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد اهتمام القيادة السياسية بإحداث إصلاحات في مجالات عدة أبرزها التعليم والإصلاح السياسي والثقافي، مشيرا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة نظرا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية أكد - خلال مؤتمر (الصحة وحقوق الإنسان)‬ بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق - أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحي على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي توفر التغطية الصحية والاجتماعية لمواطنيها.

وعربيا، نقلت الصحف تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية المصرية، والتي أكد خلالها أن مصر هي العمود الفقري للدول العربية والقادرة على قيادتها، وقال إن مواجهة الإرهاب تبدأ بحل القضية الفلسطينية ونشر قيم العدالة والتسامح، مضيفا أن العلاقات (المصرية- الكويتية) قوية وراسخة وعميقة ولا يمكن لأحد أن ينال منها، وأن هناك محاولات جادة لطرد إسرائيل من البرلمان الدولي، وأشار إلى الدور الكبير الذى تلعبه الجالية المصرية فى بناء الكويت.

ونشرت الصحف أن رئيس مجلس الأمة الكويتى قال إن "الأمة العربية تواجه تحديات ضخمة تحتاج لتوحيد الصفوف حتى يمكننا مواجهتها والتغلب عليها، وأن مصر تمثل العمق والثقل والعمود الفقرى للأمة العربية، ورغم التحديات فمستقبل الأمة العربية مشرق"، مؤكدا أن الشعبين المصري والكويتي لا يقبلان أن يشكك أحد في علاقة الدولتين التاريخية، مضيفا أن موقف الكويت كان دوما يقوم على محاولة تنقية الأجواء العربية والتوسط لحل أى خلاف بين الأشقاء، وهذا هو نهج أمير الكويت والسياسة الخارجية للدولة.

وعن تطورات الأوضاع في دولة السودان، نقلت صحيفة (الأهرام) عن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكرى فى السودان القول إن موقف المجلس من الثورة السودانية "ثابت ولا تراجع عنه"، لافتا إلى أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة "يستدعى حمايتها"، مؤكدا فى الوقت ذاته، العمل على تسليم البلاد لحكومة مدنية.

وفي فلسطين، نشرت صحيفة (الأهرام) أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى شنت فجر أمس، غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بخمسة صواريخ، ونقلت عن مصادر فلسطينية القول إن القصف أدى إلى تدمير واشتعال النيران بالموقع، الى جانب إلحاق أضرار مادية فى أراضى وممتلكات المواطنين المحيطة به دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت حالة الاستنفار في قرية حوارة جنوب نابلس، بعد إصابة مستوطن يهودي بالحجارة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا في أماكن متفرقة بالضفة.

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