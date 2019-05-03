لمدة 15 يومًا.. فتح باب التحويل للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي للحاجزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر للمواطنين الحاجزين بالإعلان التاسع في مدينة 6 أكتوبر خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليا.

كما شمل باب التحويل الحاجزين أيضًا في الإعلان الثامن، في مناطق مركز مغاغة بالمنيا، مركز طلخا بالدقهلية مركز دمنهور، الدلنجات بالبحيرة، مواقع شطا وعزة البرج بدمياط، ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجاري تنفيذها ولم يستردوا مقدم جدية الحجز ولم يتم التخصيص لهم.

وأعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إعادة فتح باب التحويل لإعطاء الحاجزين فرصة أخرى للحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

وتابعت، في بيان، أن الحاجز الذي يحول إلى الإعلان العاشر سيعامل بنفس شروط هذا الإعلان وطرق السداد أيضًا، كما سيتم دفع باقي مدقدم الحجز حتى يصل إلى 14 ألف بدلًا من 11 ألفًا للإعلان التاسع و9 آلاف للإعلان الثامن.

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن باب التحويل مستمر حتى يوم 15 مايو الجاري.

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وكانت وزارة الإسكان أعلنت طرح 60 ألف وحدة سكنية جديدة، ديسمبر الماضي كمرحلة أولى بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: (أكتوبر الجديدة –حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، عبارة عن غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى75 مترًا، بسعر 185 ألف جنيه، و3غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترًا بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.

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