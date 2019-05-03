لحل المشكلات.. وزير التعليم ينشر رابط الاستمارة الإلكترونية لامتحانات "أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعدت وزارة التربية والتعليم استمارة إلكترونية، عبر موقعها الرسمي لمساعدة الطلاب في الإبلاغ عن أي مشكلات قبل امتحانات الصف الأول الثانوي.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الجمعة، أن الهدف من الاستمارة تقديم المساعدة للطلاب، موضحًا، أنها مصممة لتأكيد تطابق البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الأجهزة اللوحية الخاصة بهم والوقوف على أي ملاحظات خاصة للطالب عن وجود أي مشكلة بالتابلت لحلها قبل الاختبارات.

وأضاف أن من أهداف الاستمارة التواصل المباشر مع الطالب وولي الأمر.

ودعا شوقي، كل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي لملء الاستمارة لضبط دقة البيانات وحل أي مشاكل قد يمرون بها.

وجاء نص منشور شوقي كالتالي:

عن التقدم إلكترونيًا لامتحان الصف الأول الثانوي:

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أعدت الوزارة استمارة إلكترونية على الرابط التالي:

http://thangrad10.emis.gov.eg

ووصلتنا اسئلة كثيرة عن هذه الاستمارة وأود هنا توضيح الهدف منها وهو تقديم المساعدة لأبنائنا الطلاب.

هذه الاستمارة مصممة لتأكيد تطابق البيانات الخاصة بالطلاب مع بيانات الأجهزة اللوحية الخاصة بهم والوقوف على أي ملاحظات خاصة للطالب عن وجود أي مشكلة بالتابلت لحلها قبل الاختبارات القادمة وكذلك للتواصل مع الطالب وولي الامر مباشرة.

أدعو كل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي لأن يملأوا هذه الاستمارة لضبط دقة البيانات وحل أي مشاكل قد تمرون بها".