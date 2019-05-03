السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم العالي والصحة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة، بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين. كما وجه الرئيس في هذا الصدد بالقيام بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة للاستمرار في التنفيذ الفعال للمبادرات القومية الجاري تنفيذها في الصحة.
وأشار الرئيس إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس "سي"، في ضوء أثرهما المباشر على المواطنين من خلال علاج الحالات الإنسانية الحرجة، وكذلك تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية. ووجه الرئيس السيسي بأن تراعي جهود تطوير المنظومة التعليمية متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا
وأشار الرئيس إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والقضاء على فيروس "سي"، في ضوء أثرهما المباشر على المواطنين من خلال علاج الحالات الإنسانية الحرجة، وكذلك تخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.
ووجه الرئيس السيسي بأن تراعي جهود تطوير المنظومة التعليمية متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وأن يتم دمج هذه المتغيرات العالمية، التي تتم بإيقاع سريع، في المنظومة التعليمية بمصر وفي المناهج الجامعية، من خلال إدخال تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وأهمية تطوير المناهج بجميع عناصرها، بما يتناسب مع احتياجات القرن الحادي والعشرين في الوظائف الجديدة.اقرأ أيضا: الصحة: مبادرة قوائم الانتظار أجرت 145 ألف عملية
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