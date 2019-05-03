رانيا المشاط: توقعات بزيادة السياحة العالمية 50% في 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى السياحة العالمي، التي عقدت تحت عنوان "الابتكار الخلاق: دافع مستمر للتغيير".

وشاركت وزيرة السياحة، في جلسة نقاشية مغلقة في مركز أبحاث المنتدى حول دور الابتكار والتحول الرقمي في صناعة السياحة، ووجهت الدعوة لها من المنتدى ضمن مجموعة مختارة من المستثمرين وصناع القرار السياحي في العالم.

وشارك في الحضور كارولين فرانكينبيرجير، مدير معهد الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة سانت جالين، سفيند ليرفاج، نائب رئيس الشئون الصناعية بشركة Amadeus IT Group، اندرياس شميد رئيس شركة Helvetica Capital and Zurich Airport وعضو مجلس إدارة شركة Radisson Hospitality، ومايكل روس الفائز بجائزة الشركات الناشئة بمنتدى السياحة العالمي لعام 2017.

وحسب بيان، اليوم، أعربت وزيرة السياحة، خلال كلمتها عن سعادتها للمشاركة في هذا المنتدى الذي يضم نخبة من كبار صناع القرار على المستوى الدولي من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمالية والمستثمرين لمناقشة التحديات المستقبلية للدول مع الأجيال القادمة من الشباب في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الاستماع الى التجارب المختلفة وتبادل الخبرات في مجال السياحة لتحقيق نمو مستدام في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على المستوى العالمي.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها الملتقي هذا العام، مثل الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، والعمالة الموهوبة بقطاع السياحة وضرورة الاهتمام بها وتنميتها.

وقالت إن التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا، أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول الى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات الناتجة عن التقدم التكنولوچي الذي اصبح يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، وخاصة في ظل وجود ما يقرب من 4.9 مليار مستخدم للهواتف المحمولة الذكية في جميع أنحاء العالم، وحوالى 2.7 مليار شخص على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة، أن السائحين يزورون مواقع حجز السفر الإلكترونية حوالي 140 مرة في المتوسط قبل 45 يوما من الحجز.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة السياحة والسفر عالميا بنسبة 50٪ خلال العشر السنوات المقبلة لتصل إلى 1.8 مليار مسافر دولي بحلول عام 2030، وفقا لبيانات منتدى الاقتصاد العالمي (WEF).

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وقالت المشاط، إن هذا هو ما دفع وزارة السياحة الى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري ورفع تنافسيته، والذي يرتكز أحد محاوره علي الاتجاهات العالمية الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة و تشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، والاهتمام بالشباب، و تشجيعهم، والاهتمام بالمشروعات الناشئة المبتكرة للشباب في مجال السياحة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف الي تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية، بالإضافة الي تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وحول الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية المواهب، أكدت المشاط، اهتمام الوزارة بملف التدريب مشيرة إلى أن الوزارة لديها خطة للتدريب، وضعتها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتأهيل العمالة الحالية في المجالات المختلفة بالقطاع، بالإضافة إلى تأهيل الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع وتنمية مهارتهم بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات العالمية الحديثة.

وأكدت الوزيرة، أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية وطنية لدعم الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي شرعت فيه مصر بالفعل، مؤكدة أن السياحة جزء من عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي يجب توظيفها من خلال بيئة عمل رقمية إدراكا لأهمية مواكبة قطاع السياحة للتكنولوجيا الحديثة لما له من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والاستدامة.

وتحدثت الوزيرة عن المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي نظمته وزارة السياحة على هامش الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في مارس الماضى، والذى يعتبر أول منتدى ينظم في هذا الشأن في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه أقيم على هامش هذا المنتدى المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي نظمتها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

جدير بالذكر، أن المنتدى ينعقد في مدينة لوزيرن بسويسرا وتستمر فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019، ويعقد هذا العام تحت عنوان "رأس المال البشري في عصر الابتكار الخلاق"، ويعقد هذا العام في دورته السادسة بمشاركة أكثر من 500 مشارك من وزراء وكبار رجال صناعة السياحة والمستثمرين، وصناع القرار والسياسات حول العالم، وبعض الأساتذة الأكاديميين، وعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة من الشباب.

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