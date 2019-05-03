مجلس بطاركة الكاثوليك يناقش «الأحوال الشخصية»

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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بدار القديس إسطفانوس بالمعادي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية للروم الملكيين الكاثوليك، وسفير الفاتيكان برونو موزارو، وناقش المجلس بحضور الدكتور جميل حليم، الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية المشترك مع الكنائس الأخرى، وتحديد البنود القانونية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بحسب «مجموعة قوانين الكنائس الشرقية»، ومشروع قانون الأوقاف المسيحية ورأي الكنيسة الكاثوليكية في هذا الأمر، وما يتوافق مع الخير العام.

وقرر المجلس تكوين لجنة تتولى دراسة الأمور القانونية (الكنسية منها والمدنية)، وتم اختيار أعضاء متخصصين من الأساقفة والكهنة والعلمانيين، واستمع المجلس لعرض التقرير السنوي للمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر (الأب هاني باخوم)، وتم تجديد فترة الخدمة للمتحدث لمدة ثلاث سنوات، وتقرير عن كلية العلوم الدينية

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