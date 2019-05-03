شكرا لقرائتكم خبر عن «اللحية والطرحة التركى» تتصدر الموضة بين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مهند ونور»، «فاطمة»، «العشق الممنوع» و«حريم السلطان».. أسماء شهيرة لمسلسلات تركية غزت الشاشة المصرية بدءا من عام 2005، ووجدت تفاعلا كبيرا من المشاهدين في مصر، في ظل تراجع حجم الإنتاج الدرامى المصرى وسطحية بعض موضوعاته. وظهر تأثير الغزو الدرامى التركى مع صعود «اللحية التركية» و«الشارب التركى» و«لفة الطرحة التركى» وغيرها من الأشكال إلى الصفوف الأولى لاختيارات الموضة لدى الشباب المصرى، صاحبها تغيير في عرض المشاعر الإنسانية خاصة الحب وتحويله إلى الغيرة ثم القتل، وتناول قصص زنى المحارم باعتبارها قصصا اعتيادية.

ويقول الدكتور شريف درويش اللبان، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة: «لدينا إشكاليات كثيرة فيما يتعلق بالدراما التركية، فرغم أن تركيا تقف موقف العدو من مصر، في ظل موقفها العدائى تجاه ثورة الشعب المصرى في 30 يونيو، ووجودها في نفس الخندق مع الجماعة الإرهابية ودعمهما إعلاميا وسياسيا وتوفير المأوى لهم كحاضن للجماعات الإرهابية، فكان طبيعيا أن نلجأ للدراما المصرية حتى نؤثر كما يؤثرون، فإن الواقع يشير إلى أن الدراما المصرية تتراجع في السنوات الماضية مقابل انتشار دراما من دول أخرى، ليست التركية فقط بل دراما هندية ومكسيكية أيضا». وتابع: «لدينا مشكلة في الدراما المصرية خاصة الدراما التاريخية، ولو نتذكر فقد كان انتشار الدراما السورية سابقًا لانتشار الدراما التركية، وكان لها انتشار مؤثر، لكن سرعان ما انهارت ولم نستفد منها في مصر على المستوى الدرامى، رغم أن الريادة في الدراما التاريخية كانت لمصر دوما». وتابع: «وفى المقابل الدراما التركية ترسم صورة ذهنية وردية عن تركيا، ومن يشاهد المسلسلات التركية يقول إن تركيا هي الجنة المفقودة، وأصبح حلما لدى بعض الشباب السفر إلى هناك، لمقابلة فتى الأحلام الوسيم أو فتاة الأحلام الجميلة، خاصة مع المناظر الرائعة التي يتم عرضها على الشاشة فلا تجد منظرا لعشوائيات أو حارات شعبية يتعاطى أهلها مخدرات أو بها بلطجة مثلما نعرض في مسلسلاتنا المصرية». وأضاف: «الدراما التركية مزيفة بشكل كبير، وتقدم التاريخ بشكل مخالف للواقع التاريخى، وبعض الأتراك من داخل تركيا أدانوا هذا النوع من التزييف الدرامى التاريخى مثل المبالغة في مسلسل (حريم السلطان) ودهاليز القصور وقصص السيدات».