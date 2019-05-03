شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي توزع 100 شهادة أمان و20 عقدًا لمشروعات متناهية الصغر بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، 100 شهادة أمان، بقيمة 2500 جنيه للشهادة الواحدة، و20 عقدًا لمشروعات صغيرة متنوعة وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة و8 أجهزة عرائس على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بديوان محافظة أسيوط، على هامش زيارتها للمحافظة اليوم.
جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
كانت غادة والي شهدت افتتاح ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع التابعة للوزارة.
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