شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يعين صابر مخيمر رئيسًا لقرية مسير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تعيين صابر مبروك السيد مخيمر، رئيساً لقرية مسير ضمن حركة رؤساء القرى التي اعتمدها اليوم، وذلك لحين الإعلان عن تعيين رئيس لمدينة مسير بمسابقة وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية خلال الأيام القادمة.
يذكر أن: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 772 لسنة 2019م بتحويل قرية مسير بمركز كفرالشيخ إلى مدينة، تضمُ قريتي مسير ومنية مسير، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979م؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011م.
ونص القرار على أن يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، بحيثُ يضمُ، مدينة كفر الشيخ (عاصمة المركز)، ومدينة سيدي غازي، ومدينة مسير، والوحدات المحلية لعدد من القرى، منها الحلافي، الخادمية، أريمون، الحمراء، كفر الحمراوي، متبول، كفر المنشي البحرى.
جاء ذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية.
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