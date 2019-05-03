شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: تثبيت 844 متعاقد بمديرية الشئون الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، استيفاء مستندات تثبيت المتعاقدين بمديرية الشؤون الصحية لإرسالها للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم، مشدداً بإنهاء المعوقات ومراجعة كافة المستندات التي تتضمن العقود وإقرارات القيام بالعمل والمؤهل، والمستندات المالية للصرف، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، وذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور منصور الفولى، وكيل الوزارة_مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والقيادات التنفيذية.

وأصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قرار رقم (7549) بتاريخ 2-5-2019م، بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة وعضوية كلاً من أحمد شاهين، بمديرية التنظيم والإدارة، صبحي سعيد، بمديرية التنظيم والإدارة، سليمان الزواوى، بمديرية الشؤون الصحية، مرسي القزاز، بمديرية الشؤون الصحية، أحمد شرابى مديرية الشؤون الصحية، مندوب من مديرية الشؤون الصحية(مقرر)، مندوب من مديرية التنظيم والإدارة(مقرر)، للقيام بالبحث في الحالات التي ارتأت مديرية التنظيم والإدارة أن هناك خلاف في البيانات المرسلة اليهم من مديرية الشؤون الصحية وفي حالة الخلاف في الأسس يكون المستند المالي هو الفيصل، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا لإنجاز أعمالها وعلي أن تقوم بإعداد تقريرها اللازم في هذا الخصوص للعرض خلال 15 يوم من تاريخه، والموافاة ببيان من مديرية التنظيم والإدارة بالحالات المستوفاة لتوقيع خطاب لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال السير في اجراءات التثبيت خلال 72ساعة من تاريخه، مؤكدا على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

أشار المحافظ انه تم الانتهاء من تثبيت 844 متعاقد بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وجارى استيفاء مستندات تثبيت 660 متعاقد على رأس العمل بمديرية الشؤون الصحية، لافتاً إلى التعاون الكامل بين التنظيم والإدارة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة للإنتهاء من اجراءات استيفاء مستندات التثبيت للمتعاقدين، وإزالة المعوقات بما يتوافق مع القانون والصالح العام.