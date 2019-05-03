شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة بسخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة بسخا، مع المهندس عادل الجندي، رئيس وحدة العائلة المقدسة بوزارة السياحة، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة لتنشيط السياحة الدينية وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع، حيث يعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات القومية في مصر، خاصة بعد مباركة بابا الفاتيكان مسار الرحلة المقدسة، واعتماده كأيقونة حج، ويمثل مسار العائلة المقدسة نقاط توقف للعائلة خلال رحلة هروبها إلى مصر، حيث يمتد المسار من نقطة الدخول عند رفح في الشمال الشرقي عبر منطقة الدلتا، ثم القاهرة، ويعد أطول مسار حج في العالم بدولة واحدة، بحضور الدكتورة جاكلين بشري، وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ، والدكتورة شذى إسماعيل، أستاذ الآثار القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بديوان المحافظة، والدكتور أحمد النمر، مسؤول ملف وحدة العائلة المقدسة.

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وأوضح المحافظ أن مشروع توثيق مسار العائلة المقدسة ينقسم إلى عدة مراحل، أولها مرحلة التشغيل التجريبي وتضم 5 مواقع أثرية في القاهرة والبحيرة وهى كنيسة أبوسرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي و3 أديرة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة وهى دير البراموس ودير السريان ودير الأنبا بيشوى، وفيما تضم المرحلة الأولى، أديرة جبل الطير ودرنكة ودير المحرق بمحافظتي المنيا وأسيوط، وتستغرق من 6 أشهر إلى سنة ونصف السنة، أما المرحلة الثانية، فتضم باقي محافظات مسار العائلة، مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

وقال المحافظ إن المحافظة تهتم بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، من حيث تطوير المنطقة ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهر تراثي وجمالي للمنطقة بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتواجدها في خريطة مصر، لتكون المنطقة مؤهلة لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم، لأن السياحة هي أهم مقومات التنمية المستدامة، والإسراع في تطوير مسار العائلة المقدسة هو من ضمن خطط التنمية المستدامة لوزارة السياحة، وهذا ما يقوم به الوفد الممثل من وزارة السياحة لتطوير مسار العائلة المقدسة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واعتماد أيقونة البروتوكول بين مصر ودولة الفاتيكان، والذين جاءوا لتفقد أماكن المسار، وبعد نجاح الزيارة قامت المؤسسة بإدراج مصر في الكتالوج الجديد الخاص بالحج الفاتيكاني لعام 2018، وقد تحملت الوزارة كل تكاليف هذه الرحلة.

وأضاف المحافظ أن مكاسب مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة تتخطى العائد المادي من زيارات الوفود السياحية، مؤكدا أن هذا المشروع ينعكس إيجابيا على تنمية المجتمعات والمواقع الأثرية التي يضمها المسار، موضحًا أن محافظة كفرالشيخ توجد بها مواقع أثرية مثل مدينة فوه، ومسجد إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق، هذه الأماكن تعتبر شيئًا مشرفًا للمحافظة لأنها تعتبر من ضمن التنمية الشاملة والمستدامة وتعظيم الزيارة إليها، وأيضًا وضع مصيف بلطيم في خطة التنسيق الحضاري للجذب السياحي، ووضعه على الخريطة السياحية في مصر، بالإضافة إلى التزام المحافظة بالدعم اللوجستي والتنسيق الإداري في حال وجود أي معوقات.