شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة الريف المصري يرد على شكاوى منتفعي مشروع 1.5 مليون فدان بخصوص الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري الجديد، إن عددًا من منتفعي مشروع مليون ونصف المليون فدان كان لهم بعض الشكاوى تتعلق بعدم وجود كهرباء حتى الآن في مزارعهم، موضحًا أنه أكد أكثر من مرة أن كل أراضي المشروع كانت خارج شبكة الكهرباء، ولهذا تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والمولدات حتى يتم توصيل الكهرباء.

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وأضاف «حنورة»، خلال حواره ببرنامج «من سيزرع المليون»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، أنه تم إنشاء محطات بنزين بالقرب من أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل التسهيل على المزارعين والمنتفعين بتلك الأراضي من استخدام المولدات بدلًا من الكهرباء، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يستمر طويلا وجارٍ العمل على توصيل الكهرباء.

وأشار رئيس شركة الريف المصري الجديد، إلى أن أراضي المليون ونصف المليون فدان تبعد عن مصادر الكهرباء بمسافة من 150 لـ 300 كيلومتر، وتوصيل الكهرباء لتلك المنطقة حاليا يعد صعبًا ويتكلف مليارات الجنيهات، ولكن هذا سيتم إدراجه ضمن خطة الحكومة الفترة المقبلة.

وتابع: «تكاليف توصيل الكهرباء الدولة تتحمل جزء، وشركة الريف المصري هتتحمل جزء، وفي نفس الوقت المستثمرون والمنتفعون من تلك الكهرباء سيتحملون أيضًا بعض التكاليف من أجل توصيل الكهرباء لمزرعتهم».