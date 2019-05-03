"الهجرة" تمد فترة التسجيل بمبادرة "سجل كيانك" للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مبادرة "سجل كيانك فى الخارج.. واستعد لمؤتمرك فى الداخل" تجمع جميع الكيانات المصرية بالخارج.
وذكرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن المبادرة تهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج، ونظرًا لتأجيل المؤتمر المذكور إلى شهر يوليو المقبل، فإنه تقرر مد فتح باب التسجيل لكل من يرغب في المشاركة.
وأوضحت الوزارة، أن ملء استمارة تسجيل تجمعات المصريين بالخارج "روابط - اتحادات – جمعيات – ... ".
وعلى الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)
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