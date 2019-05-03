ضبط 100 طلقة نارية "مُحرمة دوليًا" بحقيبة راكب في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية الحية المحرمة دوليًا، أخفاها راكب بحقائبه فور وصوله من ألمانيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

تلاحظ تخلف أحد الحقائب الخاصة بأحد الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وتم استدعاء الراكب لتفتيش الحقيبة، تبين وجود 100 طلقة نارية حية من الطلقات المحظورة دوليًا، والتي تنفجر داخل الجسد موجودة داخل الحقيبة.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات وإخطار النيابة.