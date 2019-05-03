رئيس الوزراء: التعليم الفني هو سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعليم الفني هو السبيل الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفاً: "أصبح واضحًا للجميع أنه ليس أمامنا سبيل لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية دون الاهتمام بالتعليم الفني، وإحداث نقلة نوعية فيه من خلال أن يكون الخريج يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون جودة الخريج موازية لمستويات الخريجين علي المستوي العالم".

وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال حفل التميز الصحفي بنقابة الصحفيين: "وزارة التربية والتعليم تعمل علي تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني"، موضحاً أن هناك اهتمام عالمي كبير بمصر وموقعها المتميز، الذي يتطلب الاهتمام بالتعليم الفني لأنه عنصر هام في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار محمد مجاهد، في احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي، في تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهني "الموسم الثاني"، التي نظمتها نقابة الصحفيين ممثلة لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج من خلال ورش العمل مع رجال الصناعة لمعرفة احتياجاتهم.

وأشار إلى أن الوزارة عملت علي إنشاء تخصصات جديدة مثل الطاقة النووية والشمسية والزراعة الحيوية، لمواكبة التطور التكنولوجي ولمواكبة سوق العمل.