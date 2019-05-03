أخبار مصر | شبانة: لا يمكن مواجهة القضايا والمشكلات دون مشاركة الصحافة والإعلام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: لا يمكن مواجهة القضايا والمشكلات دون مشاركة الصحافة والإعلام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا يمكن مواجهة القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع والبلاد، دون مشاركة الصحافة والإعلام.

وأضاف محمد شبانة في احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي، فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى، "الموسم الثاني"، التى نظمتها نقابة الصحفيين ممثلة لجنة تطوير المهنة والتدريب، برئاسـة الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، أنه لا يمكن تغير الثقافة السائدة عن التعليم الفني دون دخول الصحافة والإعلام علي خط المواجهة، ولابد أن تكون الصحافة شريك أساسي ورئيسي في ذلك.