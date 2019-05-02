أكشاك كهرباء مدينة 6 أكتوبر تتحول إلى تحف فنية (صور)

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تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر
خطة جديدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بمدنية 6 أكتوبر، لتجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة وتحويلها إلى لوحات فنية، من أجل ظهور المدينة بشكل جمالي يواكب ما يتم تحقيقه من إنجازات وتطوير وتعمير في مختلف المجالات. الدكتور باسم فاضل رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، قال إن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء لفتت انتباه السكان والمارة في المدينة، فضلًا عن أنها لاقت ترحيبًا واستحسانًا من قبل سكان المدينة بالكامل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا تنفيذ أعمال التجميل بتصميمات جديدة من حيث الشكل والتكوين والألوان، بمشاركة العديد من الفنانين وطلاب الجامعات.
وأوضح فاضل، أنه رغم أن العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس جهاز المدينة، والفنان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، فإن الجميل في الأمر أن كل من يعاونونه في العمل من الهواة والفنانين، وهم متطوعون آمنوا بالفكرة، من أجل العيش داخل مجتمع جميل يُسهم في تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة البصرية للشارع. وأشار إلى
وأوضح فاضل، أنه رغم أن العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس جهاز المدينة، والفنان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، فإن الجميل في الأمر أن كل من يعاونونه في العمل من الهواة والفنانين، وهم متطوعون آمنوا بالفكرة، من أجل العيش داخل مجتمع جميل يُسهم في تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة البصرية للشارع.
وأشار إلى أن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء في المدينة، بدأت بمحور دهشور وبعض أجزاء من محور الكفراوي، ولكن العمل في المشروع سيتواصل ويمتد ليشمل كل محاور وأجزاء المدينة، من أجل خلق صورة بصرية وجمالية لها طابعها الخاص.
فيما تداولت السوشيال ميديا صور التجميل، مطالبين بتعميمها في محافظات الجمهورية.
ويشارك في تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء في مدينة 6 أكتوبر، مجموعة شباب ينتمون إلى تخصصات مختلفة، منهم طلاب في كليات الحقوق، والهندسة والفنون الجميلة.
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