انت الان تتابع أكشاك كهرباء مدينة 6 أكتوبر تتحول إلى تحف فنية (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر

خطة جديدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بمدنية 6 أكتوبر، لتجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة وتحويلها إلى لوحات فنية، من أجل ظهور المدينة بشكل جمالي يواكب ما يتم تحقيقه من إنجازات وتطوير وتعمير في مختلف المجالات. الدكتور باسم فاضل رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدن، قال إن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء لفتت انتباه السكان والمارة في المدينة، فضلًا عن أنها لاقت ترحيبًا واستحسانًا من قبل سكان المدينة بالكامل، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا تنفيذ أعمال التجميل بتصميمات جديدة من حيث الشكل والتكوين والألوان، بمشاركة العديد من الفنانين وطلاب الجامعات.

وأوضح فاضل، أنه رغم أن العمل تحت الإشراف المباشر لرئيس جهاز المدينة، والفنان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، فإن الجميل في الأمر أن كل من يعاونونه في العمل من الهواة والفنانين، وهم متطوعون آمنوا بالفكرة، من أجل العيش داخل مجتمع جميل يُسهم في تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة البصرية للشارع. وأشار إلى