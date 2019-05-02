جريمة السوشيال ميديا في حق «قعيد» البحيرة ومحافظها

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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي محافظ البحيرة هشام آمنة بسبب صورة مواطن «قعيد».. خرجت المحافظة توضح تفاصيل الصورة.. والمواطن في فيديو: أرجو عدم المتاجرة

في أقل من أسبوعين تسببت صورة في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على بعض الأشخاص تصادف أنهم يعملون بالجهاز التنفيذي للدولة، الأولى كانت موظفة لجنة انتخابات البابا تواضروس الثاني وقت الاستفتاء على الدستور، والثانية لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، إذ ظهر أمس الأربعاء، في صورة وهو يقف أمام مواطن من ذوي الإعاقة الحركية، يجلس أمامه على الأرض في مكتبه والمحافظ يقف أمامه، ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجبّرًا من المحافظ على مواطن يعاني الإعاقة، قبل أن يصدر توضيح من المستشار الإعلامي للمحافظة والمواطن صاحب الصورة.

صحيح أن الصورة بألف كلمة، وربما أكثر، وكثير من الصور تقول ما لا يمكن أن تقوله الكلمات، لكن هذا هو الموقف الثاني في أقل من أسبوعين، الذي تتسبب فيه لقطة واحدة «تجمد خلالها الواقع للحظة»، في الهجوم على أشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما قد يتطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التحري عن

صحيح أن الصورة بألف كلمة، وربما أكثر، وكثير من الصور تقول ما لا يمكن أن تقوله الكلمات، لكن هذا هو الموقف الثاني في أقل من أسبوعين، الذي تتسبب فيه لقطة واحدة «تجمد خلالها الواقع للحظة»، في الهجوم على أشخاص، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما قد يتطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التحري عن الصور وخلفياتها قبل إطلاق الأحكام. اقرأ أيضا: قصة «موظفة الاستفتاء» بين مطالب عقابها ورفض البابا بداية القصة

انتشرت صورة المواطن (ر. هـ)، وهو يجلس على الأرض في مكتب محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، والمحافظ يقف أمامه ما اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إهانة للمواطن، وبدأت الصفحات المختلفة في نشر الصورة مصحوبة بتعليقات تهاجم المحافظ، وانتقدوا نشر الصفحة الرسمية للمحافظة لهذه الصورة، كما هاجمت صفحات أخرى المحافظ، ورأت أنه لا يستحق منصبه، بسبب ما عبرت عنه الصورة من إهانة للمواطن. المحافظة ترد على مواقع التواصل بعدما انتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردت المحافظة ببيان توضيحي من خلال جمال أبو الفضل المستشار الإعلامي والمتحدث باسم محافظة البحيرة. Advertisements وأوضح أبو الفضل، أن المواطن صاحب الصورة التي أثارت استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما اعتبروه من إهانة للمواطن الذي ظهر في الصورة ملقى علي الأرض وبجواره اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ولفيف من القيادات التنفيذية كان قد حضر في أثناء انعقاد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين ولم يكن اسمه مدرجا ضمن الحالات الموجودة وفور الإبلاغ من قبل مدير إدارة الأمن بحالته تم السماح له بالدخول للقاء المحافظ. وأضاف أنه تم إحضار كرسي له ولم تكن حالته الصحية والجسمانية، تسمح له بالجلوس على الكرسي، وفور علم المحافظ بحالة المواطن توجه إليه وسأله عن احتياجاته وطلباته ودار بينهما حوار استمع خلاله المحافظ منه إلى شكواه وتضرره من انقطاع صرف المعاش. وتابع: «على الفور تم تكليف وكيل وزارة التضامن بإنهاء مشكلة المواطن وسرعة عودة معاشه وتكليف رئيس مدينة كوم حمادة بمنحه ترخيص كشك وتكليف التضامن الاجتماعي بتجهيز الكشك ليكون مصدر دخل ثابت له ولأسرته وكذا صرف إعانة عاجلة». وقال إن المقصود بذكر توثيق الحوار الذي دار بين المحافظ والمواطن عن طريق الفيديو إنما جاء ليؤكد حقيقة ما دار بينهما، وسبب شكواه التي لم تكن واردة ضمن جدول أعمال لقاء المواطنين الأسبوعي؛ بل جاءت بإلحاح من المواطن كما سبق، وأن المواطن صاحب الصورة لم يغادر المحافظة إلا وهو راض عن لقائه بالمحافظ إذ قدم له الشكر على استجابته الفورية وتلبية مطالبه. صاحب الصورة يوضح ربما يكون توضيح المستشار الإعلامي لمحافظة البحيرة بلا معنى في حالة أنه هو فقط من وضح حقيقة الأمر باعتباره طرفًا من طرفين شهدت عليهما الصورة، لكن المواطن نفسه صاحب الصورة خرج في فيديو بثه ابنه عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يطلب فيه من الناس عدم المتاجرة بصورته، لكنه حذفه بعد فترة. وأوضح أنه قابل المحافظ وطلب منه أن يأتي إليه في المحافظة وذهب إليه، وأنه لا يستطيع الجلوس على كرسي، وأنهم حاولوا ذلك ولم يحدث، وأن المحافظ استجاب لمطالبه.

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