شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سعيد المصري مستشارًا لوزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، أمين المجلس الأعلى للثقافة سابقًا، للعمل مستشارًا لوزيرة الثقافة، لمتابعة تطوير المنظومة الثقافية، اعتبارًا من 30 أبريل الماضي.

كانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارا سابقا بانتداب الدكتور هشام عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق، لتسيير منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بجانب عمله، لحين اختيار أمين عام جديد، وذلك خلفًا للدكتور سعيد المصري لبلوغه سن التقاعد الرسمي.