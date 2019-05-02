شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد إنشاء المستشفى الجامعي الجديد: طاقته 286 سريرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور حسان النعماني، وكيل كلية الطب بجامعة سوهاج.

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وأوضح المحافظ أن إنشاء ذلك المستشفى بمدينة سوهاج الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة في سبتمبر من العام الماضي، لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين قاطني المدينة الجديدة لجعلها مدينة جاذبة للسكان، موجهًا بضرورة الانتهاء من المشروع طبقًا للبرنامج الزمني، لافتًا إلى أن المستشفى مقام على مساحة 26 ألفًا و500 متر مربع، ويقع بجانب طريق ومحاور رئيسية، وسيعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 286 سريرًا، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم لخدمة أهالي سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى يعد إضافة قوية لجامعة سوهاج بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام، لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملي، لافتًا إلى أن المستشفى سيشمل مختلف التخصصات الطبية، ويتكون من مبنى رئيسي عبارة عن بدروم، ودور أرضي، و4 أدوار علوية، ومبنى تعليمي يستوعب 500 طالب، ومسجد، ومبنى للنفايات.

وأضاف عزيز أن المستشفى يشمل قسمًا للغسيل الكلوى به 32 سرير غسيل كلوي، و125 سرير إقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 حضانة للطبيعيين، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، بالإضافة إلى أقسام للطوارئ والأشعة والولادة الطبيعية والقيصرى، ومعامل وعيادات خارجية، وجناح للعمليات وقسمًا لمناظير الباطنة، والجراحة.