شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة القسطرة التشخيصية ببنها الجامعي بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق عيسوي، مدير عام المستشفيات الجامعية ببنها، الخميس، عن افتتاح وحدة القسطرة التشخيصية بحضور الدكتور محمد عبده، رئيس وحدة وعناية القسطرة، والدكتور محمد عبدالشافى طبل، أستاذ القلب، والمهندسين المتخصصين.

وقال «عيسوي» في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تم إجراء 5 عمليات قسطرة، على أن يستمر العمل داخل القسم بدءا من اليوم 2 /5 /2019 لصالح المرضى المترددين على المستشفى.

يأتي ذلك برعاية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب بنها، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها.