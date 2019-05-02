شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بعيد العمال في مركز أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الخميس، فاعليات احتفالية مركز ومدينة أشمون بعيد العمال وتكريم المتميزين من العاملين، بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وعدد من اعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

Advertisements

بدأ الحفل بلاسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته أعرب رئيس مركز مدينة أشمون عن سعادته بمشاركة محافظ المنوفية هذه الإحتفالية وحرصه على تكريم المتميزين من العمال في عيدهم تقديراً لما يقدموه من دور فعال في دفع عجلة التنمية.

من جانبه أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته لمشاركته تلك الإحتفالية ،مؤكداً حرص الدولة على الإحتفال بعيد العمال والذى يجسد في جوهره دورهم الوطنى والرئيسى في دفع مسيرة البناء والتنمية، مقدماً تحية إعزازاً وتقدير لعمال مصر وأن الإحتفال بعيدهم هو يوم إحترام ولمسة وفاء وتقدير بإعتبارهم المؤشر الحقيقى للتنمية، مؤكداً على أننا جميعاً نعمل من أجل رفعة هذا الوطن فكل منا لة دور يؤديه.

وفى الختام كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عدد من العاملين بمنظومة النظافة وكذا عدد من الموظفين المتميزين.