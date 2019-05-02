شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فحص فيروس سي لتلاميذ الإعدادية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن البدء الفورى في عمل تحاليل فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية بالمحافظة عن طريق الكشف السريع، وتسجيل النتائج مع الحفاظ على السرية والخصوصية، وإبلاغ أولياء الأمور بالحالات الإيجابية، عن طريق مركز الاتصال بهيئة التأمين الصحى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لفحص فيروس سي لتلاميذ المرحلة الإعدادية، والذى ترأسته «بلبع»، وأصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشكيلها لتضم في عضويتها وكلاء وزارتى التربية والتعليم والصحة ومدير عام فرع التأمين الصحي والمنطقة الأزهرية.

ويأتى الفحص تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وخطة وزارة الصحة والسكان، بتعديل خطة العمل الخاصة بمسح فيروس سى لتشمل طلبة المرحلة الإعدادية.