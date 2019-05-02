شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تستقبل رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منيرة الهويدي، وكيل وزارة الإعلام الكويتية، الخميس، وفدا من رؤساء تحرير عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية الذي يزور الكويت بدعوة من وزارة الإعلام بحضور فيصل المتلقم، وكيل قطاع الإعلام الخارجي، ولولوه السالم، مدير إعلام الدول العربية.

ضم الوفد المصري كلًا من الكُتاب الصحفيين محمد البهنساوي، رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم»، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير «بوابة الأهرام»، وجمعة حمدالله، من المصري اليوم، والكاتب الصحفي عبدالغني صلاح.

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وناقش اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام في الوقت الحاضر ودور الإعلام في تحقيق التقارب بين الشعوب العربية ونشر الوعي القومي العربي.

وأكدت وكيل وزارة الإعلام الكويتية أن العلاقات بين مصر والكويت قوية وراسخة على المستويين الرسمي والشعبي وتعد من أقوى العلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأضافت أن هناك تعاونا قويا ومتميزا على المستوى الإعلامي بين مصر والكويت وتقاربًا في الفكر والأداء، مشيدة بالحس الوطني لدى الإعلاميين بالبلدين والذي يواجه وبقوة أي حوادث فردية قد يحاول البعض استغلالها وإثارتها للإساءة إلى العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت منيرة الهويدي إلى أن قوة العلاقات بين القيادة السياسية للبلدين تعد ضمانة قوية لاستمرار العلاقات المتميزة بينهما على كل المستويات.