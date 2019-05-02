شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بمحافظة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، مساء الخميس، معرض سوبر ماركت «أهلًا رمضان» بمدينة شبرا الخيمة.

وذلك بحضور اللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وقيادات الغرفة التجارية بالقليوبية.

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يشارك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وعدد من كبريات شركات القطاع الخاص وكبار موردي ومنتجي الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وتجول السيد الوزير بصحبة محافظ القليوبية وأشادا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تهدف دائمًا إلى توفير كل السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

وأوضح المصيلحي أن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح ما بين 15 و20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتًا إلى أنه تتم إتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلًا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، ومساحيق المنظفات.

وأكد المصيلحي أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على معرض «سوبر ماركت أهلًا رمضان» في القاهرة والجيزة والقليوبية وفروع المعرض في المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحال، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.