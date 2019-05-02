شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، مساء الخميس، نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018 /2019، لطلاب البعثة المصرية بالسودان، والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على الامتحان، إن نسبة النجاح بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2019 قد بلغت (55،3%) بالمقارنة عن العام الماضي التي بلغت (53،2%).

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وجاءت نتيجة الامتحان على النحو التالي:

عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الأول (152) طالبا وطالبة، أدوا جميعهم الامتحانات ولم يتغيب منهم أحد.

وعدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (84) طالبا وطالبة.

وعدد طلاب الذين اجتازوا الدور الثاني (57) طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الراسبين (11) طالبا وطالبة.