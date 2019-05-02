"مات بعد الجرعة المخدرة".. وفاة شخص متسممًا بسبب الاستروكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تسمم حلاق داخل منزله بمنطقة عين شمس إثر تعاطيه مخدر الاستروكس، اليوم الخميس.
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي، رئيس النيابة، أن زوجة المتوفى عثرت على زوجها حسن محمد، 33 سنة على سريره ينزف دمًا فنقلته إلى المستشفى.
وأخطرت المستشفى قسم شرطة عين شمس، الذي حرر محضرًا بالواقعة، وأحاله للنيابة التي تولت التحقيق.
وكشف التقرير الطبي عن إصابة المتوفى بحالة تسمم نتيجة تعاطي مواد مخدرة.
وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة، وتسليمه لذويه لدفنه.
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