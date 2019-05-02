"نقوط الرقاصة" كشفهم.. تفاصيل ضبط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط متهمين بسرقة مبلغ من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب التتبع من مجمع البنوك بكارفور العبور - بمحافظة القليوبية.

تلقى قسم شرطة الأزبكية معلومات مفادها بتردد شخصين على إحدى الملاهي الليلية وقيامهما بإنفاق مبالغ مالية باهظة، حيث قاما بإلقاء مبالغ مالية كبيرة على الراقصة والعاملين بالملهى، كما أشارت المعلومات إلى أن أحد الشخصين يحمل سلاح ناري.

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وبعمل الأكمنة اللازمة؛ تم ضبط كل من "نبيل .م"، 53 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في عدد 6 قضايا سرقات آخرهم القضية رقم 2017، كما تم بحوزته مبلغ مالي وقدره 13 ألف جنيه وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة خرطوش خاصة به، كما تم ضبط "مصطفى. ح"، ۲۷ سنة، عاطل، متهم في عدة قضايا سرقة، وضُبط حوزته مبلغ مالي وقدره ۲۰ ألف جنيه، وسيارة ملاكي.

وبمناقشتهم عن تلك المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم؛ أقروا بأنها ما تبقى لديهم من متحصلات سرقة مبلغ 75 ألف جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب التتبع من أمام أحد البنوك الشهيرة بمجمع البنوك بكارفور العبور - القليوبية، باستخدام السيارة الخاصة بالمتهم الثاني وأن السلاح المضبوط بحوزتهم للدفاع عن النفس حال محاولة ضبطهم واعترفا بأنهما كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب التتبع أمام البنوك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.