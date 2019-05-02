سعيد المصري مستشارًا لوزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع وأمين المجلس الأعلى للثقافة سابقا، للعمل مستشارا لوزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، لمتابعة تطوير المنظومة الثقافية، اعتبارًا من 30 أبريل 2019.

وكانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارًا سابقًا بانتداب الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق، لتسيير منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بجانب عمله لحين اختيار أمين عام جديد وذلك خلفا للدكتور سعيد المصرى لبلوغه سن الستين.

يذكر أن الدكتور سعيد المصري عمل أستاذًا لعلم الاجتماع بجامعة الإمارات عام 2003، وجامعة البحرين 2004، كما شغل منصب مساعد وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية خلال عامى 2014 و2015، وعضو اللجنة العليا لصياغة رؤية مصر في استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

نال جائزة الأمم المتحدة للتميز في التنمية البشرية عام 2013، والجائزة العربية للحفاظ على التراث عام 2014، له العديد من المؤلفات في مجال الدراسات الثقافية، منها "ثقافة الاستهلاك في المجتمع المصري، قيم الشباب في مصر، قيم العمل وقم المستقبل، سياسات إدماج التراث الثقافي في التعليم" وغيرها من المؤلفات والكتابات العلمية.