رئيس الوزراء: مصر داعمة للبنان وحكومته وشعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (أ ش أ): أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعبا، للبنان وشعبه وحكومته وقيادته. جاء ذلك خلال حفل العشاء التكريمي الذي أقامه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم، للدكتور مصطفى مدبولي والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، حيث ينتظر أن تنعقد اللجنة العليا المشتركة للبلدين غدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

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