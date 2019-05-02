"انخفاض 7 درجات".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت حرارة الجو سجلت الخميس على القاهرة 37 درجة، و36 على الإسكندرية، وفي الوجه القبلي كانت على: سوهاج 41، وقنا 42، والأقصر 42، والوادي الجديد 43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 30

شبين الكوم 18 30

طنطا 18 30

دمنهور 17 24

الإسكندرية 17 22

بلطيم 18 22

مطروح 16 22

السلوم 15 23

سيوة 14 29

بورسعيد 19 22

دمياط 19 22

الزقازيق 18 30

الإسماعيلية 18 30

السويس 18 29

العريش 16 23

رفح 16 23

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رأس سدر 21 29

نخل 17 27

نويبع 25 32

طابا 21 28

كاترين 16 28

الطور 20 32

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 25 33

مرسى علم 25 33

الفيوم 20 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 32

أسيوط 22 33

سوهاج 23 35

قنا 24 40

الأقصر 23 41

أسوان 24 42

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 23 38

شلاتين 22 36

أبو رماد 22 34

حلايب 23 33

رأس حدربة 24 33 ​