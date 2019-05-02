محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
رصدت الكاميرات التابعة لمعمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، وجود ثلاثة ثعابين في الدور الأراضي، عقب التقاطها أثناء خروجها من جحورها.
وقال الدكتور أشرف المصرفي، المديرالتنفيذي للمعمل، إن نظام الكاميرات المُحكم الذي يستعين به المعمل رصد حركة الثعابين.
وأضاف "المصرفي"، لمصراوي: "تم الاستعانة بصيادين للتعامل مع الثعابين فورًا واصطيادها، وفحص باقي أماكن المعمل للتأكد من عدم وجود ثعابين أخرى بداخله".
وأوضح أن الدور الأرضي كان يحوي جحرًا به ثعبانين كبيرين وأخر صغير، مؤكدا أن الإدارة تولي أهمية كبرى بسلامة وآمان العاملين.
وأشار إلى أن معمل متبقيات المبيدات ليس به مأكولات أو منتجات تجذب الثعابين، وأن درجات الحرارة المرتفعة وراء ظهورها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الكاميرات رصدتها".. 3 ثعابين تهاجم معمل متبقيات مبيدات وزارة الزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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