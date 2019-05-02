مصر | ننشر إعترافات المتهم بقتل ربة منزل فى مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إعترافات المتهم بقتل ربة منزل فى مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعترف المتهم بقتل ربة منزل بمدينة نصر أمام رجال المباحث بإرتكابه الجريمة لدوافع مادية، وأنه ليس هناك أى علاقة بين الأول وبين المجنى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وتعود الواقعة عندما قال المتهم أمام المقدم حسام نصر رئيس مباحث مدينة نصر أول، إن المجني عليها طلبت منه تنظيف سيارتها، والصعود إلى شقتها، لإعطائه وجبة غذاء، وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة، توجهت الأخيره لإحضار وجبة، لتطعمه إياها، فقام الجانى بالسير خلفها، وطعنها بأماكن متفرقة، واستولى على هاتف محمول، ومبلغ 300 جنيه، موضحآ أثناء إعترافاته أنه يمر بضائقة مالية.

وأضاف المتهم أثناء ذلك سمع طرق بباب الشقة، قام بالقفز من الشرفة، فسقط على مخزن خلف العقار، ونتج عن ذلك إصابته بكسر فى ساقيه، حيث كان قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، والعثور على سكين بدورة المياه.

وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه سايس يعمل بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.